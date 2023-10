Szwarga przekazał zawodnikom kartkę. Zdradził, co na niej było

- Najbardziej jestem wkurzony kontuzją Zorana Arsenicia. To kapitan, bardzo ważny zawodnik drużyny. Współczuję mu szczerze. Wiem, jak istotny jest dla niego futbol, reprezentowanie klubu z opaską kapitańską. A to trzeci jego uraz w krótkim czasie. To zwyczajnie frustruje. Piątkowe badania wykażą, co mu się stało, ale spodziewamy się najgorszego, czyli złamania - dodał.