Szymon Grabowski przed meczem z GKS-em Katowice: "Nie chcemy odpoczywać, chcemy grać i wygrywać"

43-letni trener nie narzeka, że jego drużyna nie ma zbyt dużo czasu na odpoczynek przed kolejnym meczem.

- Najbliższy mikrocykl jest krótszy niż poprzedni i mamy mniej czasu, aby przygotowań się do spotkania, ale jestem przekonany, że przygotujemy się bardzo dobrze. Lecimy samolotem, co też ma duże znaczenie. Poza tym nie chcemy odpoczywać, chcemy grać i wygrywać. Jeśli będziemy zwyciężać to nie musimy oglądać się na to, co dzieje się za naszymi plecami. Ta przewaga nie może topnieć, a może się jedynie powiększać. Skupiamy się na sobie i z meczu na mecz budujemy większą pewność siebie - dodał.