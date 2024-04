Skróty meczów 25. kolejki Fortuna 1 Ligi. GKS Katowice nieoczekiwanie walczy o awans. Świetna seria Jacek Czaplewski

GKS Katowice niespodziewanie włączył się do walki o bezpośredni awans do Ekstraklasy. W 25. kolejce Fortuna 1 Ligi rozbił na wyjeździe Zagłębie Sosnowiec, wygrywając na jego stadionie 4:0. To dwunaste zwycięstwo w sezonie i zarazem piąte z rzędu. Polecamy magazyn skrótów z zaplecza, bo znowu jest na co popatrzeć.