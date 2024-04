GKS Katowice wygrał piąty mecz z rzędu. Drużyna awansowała na 3. miejsce i marzy o promocji do Ekstraklasy

Podsumowanie weekendu w Fortuna 1. Lidze

Liderem obecnie jest Arka Gdynia (48), która już w Wielką Sobotę pokonała na wyjeździe Miedź Legnica 1:0 po trzynastym w sezonie golu Karola Czubaka.

We wtorek na pierwsze miejsce może powrócić inna drużyna z Trójmiasta - Lechia (obecnie 47 pkt), która podejmie dziesiątą Odrę Opole. Gdańszczanie w tegorocznych spotkaniach zdobyli dotychczas komplet punktów. Bezpośrednią promocję do ekstraklasy uzyskają dwie najlepsze drużyny, a o trzecią przepustkę powalczą - w dwustopniowych barażach - ekipy z miejsc 3-6. Natomiast do 2. ligi spadną trzy ostatnie drużyny. (PAP)