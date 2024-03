Szymon Marciniak ma zostać wyznaczony do poprowadzenia hitu ćwierćfinałowego Ligi Europy. Media: Polak faworytem! Jakub Jabłoński

Hit dla Marciniaka! Media: Polak faworytem do sędziowania Ligi Europy Piotr Krzyżanowski

Szymon Marciniak ma zostać wyznaczony do poprowadzenia ćwierćfinału Ligi Europy uznawanego jako hit tej fazy drugich co do ważności rozgrywek spod egidy UEFA. Według informacji Rafała Rostkowskiego Polak jest jednym z faworytów do meczu AS Roma - AC Milan. Pierwszy mecz tej rundy za tydzień w czwartek.