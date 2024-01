Szymon Żurkowski może wrócić do Serie A. Empoli zainteresowanie sprowadzeniem swojego byłego piłkarza

Szymon Żurkowski wróci do byłego klubu?

Szymon Żurkowski kilka lat temu zapowiadał się naprawdę świetnie. Polscy dziennikarze wieszczyli transfer do wielkich klubów. Pomocnik nie był w stanie przebić się w Fiorentinie, ale wypożyczenie do Empoli pozwoliło rozwinąć mu skrzydła. Niestety później Żurkowski trafił na stałe do Spezii Calcio, która spadła do Serie B. Kariera zdolnego zawodnika wyhamowała.

W obecnym sezonie drugiej ligi włoskiej Żurkowski zagrał w 16 meczach, w których zaliczył jedną asystę. Gianluca Di Marzio informuje, że Empoli, które jest w strefie spadkowej Serie A pracuje nad ściągnięciem swojego byłego zawodnika.