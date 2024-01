Transfery. Bartłomiej Drągowski może trafić do Championship. Zainteresowane Polakiem kluby walczące o awans

Transfery. Bartłomiej Drągowski może trafić do Championship

Dla polskiego bramkarza obecny sezon nie należy do najlepszych. Latem Spezia spadła do Serie B, a w listopadzie Bartłomiej Drągowski stracił miejsce w bramce włoskiego klubu. Wiele mówi się, że 26-latek może wkrótce pożegnać się z zespołem, który zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

Bartłomiejem Drągowskim zainteresowane kluby walczące o awans do Premier League

Leeds w zeszłym sezonie spadło z Premier League i jest na dobrej drodze, by wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej . Aktualnie zajmuje 4. miejsce w tabeli ze stratą siedmiu punktów do drugiego Ipswich Town. Zespół z Elland Road jest jednym z faworytów do awansu. Niedawno w tym zespole z powodzeniem występował Mateusz Klich, a z drużyną związany był także Mateusz Bogusz.

Natomiast Hull City plasuje się tuż za strefą barażową, ale ze stratą do niej tylko jednego "oczka". Awans "Tygrysów" do Premier League byłby niespodzianką, ale przykład z zeszłego sezonu Luton Town pokazał, że jest to możliwe. Transfer Bartłomieja Drągowskiego do Championship byłby awansem sportowym, zwłaszcza gdyby jego zespół awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej.