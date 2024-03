Kibice reprezentacji Polski zaimponowali dopingiem w Cardiff

Podczas meczu finałowego baraży Euro 2024 na trybunach Cardiff City Stadium zasiadło 31 876 osób. Około 1 800 z nich stanowili kibice reprezentacji Polski. Mimo znacznej przewagi liczebnej gospodarzy, fani "Biało-Czerwonych" byli słyszalni bardzo wyraźnie. Przez 120 minut dopingowali polskich piłkarzy bardzo żywiołowo. Było słychać między innymi klasyczną przyśpiewkę na wyjazdach - "gramy u siebie!" - natomiast podczas serii rzutów karnych wspierali Wojciecha Szczęsnego.

Po zakończeniu meczu spotkania wszyscy piłkarze wraz ze sztabem trenerskim podeszli do trybuny zajmowanej przez polskich kibiców i wspólnie a cappella we wzruszający sposób odśpiewali hymn narodowy, co z pewnością na długo zapadnie w pamięci wielu osób.