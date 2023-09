Tomas Prikryl, skrzydłowy m.in. Jagiellonii Białystok może przejść na zasadzie wolnego transferu do Warty Poznań

Prikryl zostanie w Polsce?

Jak poinformował dziennikarz na Twitterze temat transferu Czecha do Warty Poznań jest już niemal przesądzony. Seweryn zaznaczył, że informacja pojawiła się pierwsza u jednego czeskiego dziennikarza, a on w chwili obecnej może ją potwierdzić i kwestią godzin są przenosiny skrzydłowego do stolicy wielkopolski.

Wszystko wskazuje, że skrzydłowy nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.