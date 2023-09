Tomasz Hajto uważa, że zatrudnienie Sebastiana Mili w sztabie reprezentacji Polski to błąd. "Dla mnie to jest stracony czas"

Tomasz Hajto uważa, że zatrudnienie Mili w kadrze to błąd. Obecny ekspert piłkarski mówi wprost - "to stracony czas".

- Ja niesamowicie lubię Sebę, tylko dla mnie to jest stracony czas. Polska piłka z tego nie będzie miała nic, bo on nigdzie nie będzie trenerem. Sam to już powiedział, że czułby się lepiej w roli dyrektora sportowego, a bierze funkcję tylko dlatego, że mu ją zaproponowano - powiedział Tomasz Hajto w "Cafe Futbol" (cytat: WP SportoweFakty)