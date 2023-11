Tragedia w Albanii. Piłkarz Raphael Dwamena zasłabł podczas meczu. Zmarł niedługo później w szpitalu

Tragedia w lidze albańskiej. Piłkarz zmarł podczas meczu

Do tragicznych scen doszło w albańskiej ekstraklasie. W spotkaniu pomiędzy Egnatią a Partizani zmarł napastnik gospodarzy Raphael Dwamena. Zawodnik zasłabł w 24. minucie. Natychmiastowo udzielono mu pomocy, na murawę wjechała karetka, został przewieziony do miejscowego szpitala, ale nie udało się go uratować.

O śmierci poinformowano niedługo później. 24-latek zasilił KF Egnatia w styczniu tego roku. Przeniósł się z ligi szwajcarskiej. Przed laty był gwiazdą szwajcarskiego FC Zürich. Łączony był z przenosinami na Wyspy.