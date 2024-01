Transfer Kyliana Mbappe. Najlepsze MEMY z Francuzem. Rano w Realu, w południe PSG etc

Kylian Mbappe to najlepsza okazja na rynku. Trwa nieustanna zgadywanka: czy Francuz zostanie po sezonie w PSG, czy faktycznie przejdzie do Realu Madryt jako wolny zawodnik. Doniesienia mediów są sprzeczne. Zdezorientowani internauci jednak dobrze się bawią, dorzucając kolejne memy do tej sagi.