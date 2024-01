Transfery. Aleks Ławniczak opuści zimą szeregi Zagłębia Lubin? Media: Kandydatem do reprezentacji Polski interesują się zagraniczne kluby

Transfery. Aleks Ławniczak zmieni barwy klubowe?

Obrońca, którego swego czasu chciał sprawdzić w reprezentacji Polski selekcjoner Michał Probierz jest jedną z rewelacji tego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Nic więc dziwnego, że zagraniczne kluby zaczęły rozsyłać zapytania o polskiego piłkarza. 24-latek zdaniem dziennikarza Meczyków Tomasza Włodarczyka może opuścić Zagłębie Lubin już tej zimy. - Są zagraniczne zapytania za 24-latka i spore prawdopodobieństwo, że dojdzie do transferu przed zamknięciem okna - napisał na portalu X (dawniej Twitter).

Na tyle dobre, że Probierz rozważał go nawet do reprezentacji Polski na listopadowe zgrupowanie. Ostatecznie nie zdecydował się sprawdzić go w reprezentacji razem z Miłoszem Trojakiem z Korony Kielce. - Zastanawialiśmy się nad dwoma: Aleksem Ławniczakiem z Zagłębia Lubin i Miłoszem Trojakiem z Korony Kielce. Przez dwadzieścia lat pracy często wyciągałem zawodników z różnych lig. Proszę o trochę zaufania. Zasługuję na nie - mówił w listopadzie 51-letni selekcjoner.