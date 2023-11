Aleks Ławniczak i Miłosz Trojak mogli dostać powołania do reprezentacji Polski. Michał Probierz rozważał kandydatury z Korony i Zagłębia

Reprezentacja Polski: Obserwowani Ławniczak i Trojak

Jak się okazuje, tych zaskoczeń mogło być znacznie więcej. - Zrobiliśmy szczegółową analizę wszystkich zawodników z polskiej ligi, na wszystkich pozycjach. To tacy co grają w młodzieżówkach, wrócili z zagranicy albo będą mieli ciężko, żeby wyjechać. Zastanawialiśmy się nad dwoma: Aleksem Ławniczakiem z Zagłębia Lubin i Miłoszem Trojakiem z Korony Kielce. Przez dwadzieścia lat pracy często wyciągałem zawodników z różnych lig. Proszę o trochę zaufania. Zasługuję na nie - zaznaczył Michał Probierz.

Michał Probierz podkreśla, że nie jest uprzedzony do żadnego piłkarza. Jedynym kryterium wyboru jest forma. Dlatego, nie zważając na zaawansowany wiek, ponownie zaprosił do kadry Kamila Grosickiego, 35-latka z Pogoni Szczecin.

Michał Probierz: Uważam, że jestem człowiekiem, który może uratować eliminacje

Ostatecznie ani Ławniczak, ani Trojak nie dostali powołań. Zamiast nich na kadrze pojawił się Paweł Bochniewicz z holenderskiego sc Heerenveen.

- Jak powołałem pierwszy raz Bartłomieja Wdowika to wszyscy pukali się w czoło, że co ja robię. A on pokazał w następnych meczach, że gra dobrze. Nie jest tak, że ja się obudzę i ma pretensje do kogoś. Patrzymy w sztabie choćby pod kątem ustawienia - tłumaczył Probierz na poniedziałkowej konferencji w Warszawie.