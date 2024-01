Transfery. Aleksander Bobek może zimą opuścił ŁKS Łódź. Piotr Stokowiec: 60/40 na to, że transfer dojdzie do skutku

- To jego premierowy sezon w Ekstraklasie, pewna sinusoida, ale myślę, że końcówka była niezła w jego wykonaniu. Ma ogromne możliwości, więc liczę się z tym, że transfer może zostać sfinalizowany. Według mojej wiedzy jest 60/40 na to, że transfer dojdzie do skutku. Myślę, że klub chciałby to spuentować, bo uwolniłoby to środki na kolejne ruchy - powiedział szkoleniowiec ŁKS-u w wywiadzie dla Meczyki.pl.