Transfery. Ariel Borysiuk, były piłkarz Legii znalazł nowy klub. Pomocnik będzie występował w czwartoligowym Hutniku Warszawa

Transfery. Ariel Borysiuk wraca do Warszawy

Miał być nadzieją środka pola w reprezentacji Polski

Swego czasu Borysiuk był czołowym piłkarzem w polskiej ekstraklasie. W barwach Legii Warszawa był podstawowym wyborem trenera. Ostatecznie długo nie zagrzał miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce i ruszył na podbój Europy w 2012 roku. Tam się odbił jak od ściany i w niemieckim FC Kaiseslautern zanotował 12 występów oraz spadł z Bundesligi. Potem próbował swoich sił w lidze rosyjskiej, aż w końcu przyszła pora na powrót do kraju. Najpierw w Lechii Gdańsk, której się odbudował, a potem czekał niespodziewany powrót do stołecznego zespołu. I tam znowu. Świetne występy pomogły mu "wyfrunąć" z gniazda. Tym razem do angielskiego Queens Park Rangers. Jednak historia zatoczyła koło i znowu sobie nie poradził. Po nieudanej przygodzie w Championship dołączył do Lechii Gdańsk.