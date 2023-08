Transfery. Ariel Mosór jednak zostanie w Piaście Gliwice? Media: Przenosiny obrońcy do Molde jednak nie dojdą do skutku

Media: Ariel Mosór nie trafi do norweskiego Molde

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że wkrótce najlepszy młodzieżowiec minionego sezonu Ekstraklasy, a więc Ariel Mosór pożegna się z ligą i zasili norweskie Molde. Do Skandynawii miał się przenieść za około 3 mln euro, byłby to drugi największy transfer przychodzący w historii klubu.

Ostatecznie jednak do przenosin nie dojdzie. O sprawie informuje Szymon Janczyk z Weszło. - Z naszych ustaleń wynika, że Ariel Mosór niezbyt chętnie patrzył na norweski kierunek. Jego otoczenie bardzo mocno liczyło na to, że piłkarz trafi do jednej z pięciu najlepszych lig w Europie.

Ofert jednak z topowych lig nie było wiele. Sam Mosór ponoć mocno rozważał przenosiny do Włoch, a niekoniecznie do Norwegii. Norwegowie, jak podaje Janczyk, byli mocno zaangażowani w transfer. Przedstawili piłkarzowi plan na jego rozwój, a także dogadali się z samym Piastem, któremu również zależało na sprzedaży piłkarza.