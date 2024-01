Transfery. Bartosz Slisz w weekend poleci do Stanów Zjednoczonych

Jak podaje na portalu X (dawniej Twitter) Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl zawodnik reprezentacji Polski już pożegnał się z kolegami z szatni i w najbliższy weekend poleci do Stanów Zjednoczonych, by przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z czołowym klubem tamtejszej ligi - Atlantą United.

Jedna z najgorętszych sag transferowych zimowego okna transferowego w Polsce dobiega końca. Według medialnych doniesień Bartosz Slisz z Legii Warszawa lada chwila przeniesie się do amerykańskiej ligi Major League Soccer. Stołeczny klub za pomocnika ma otrzymać około 3,5 miliona dolarów.

Transfery. Legia Warszawa może mieć wiosną problem

Zimą warszawska drużyna pozbyła się też kilku zawodników, którzy jesienią nie grali zbyt dużo. Patryk Sokołowski powędrował do Cracovii, natomiast Robert Pich i Lindsay Rose przenieśli się do zagranicznych klubów. Klub chciałby się pożegnać także z Makaną Baku i Igorem Kharatinem. Ten drugi został oddelegowany do rezerw.