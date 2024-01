Transfery. Ryoya Morishita zawodnikiem Legii Warszawa. Zawodnik wypożyczony na rok

Transfery. Ryoya Morishita zawodnikiem Legii Warszawa

Legia Warszawa w pierwszych dniach roku głównie robiła porządki w aktualnej kadrze. Klub opuścili Patryk Sokołowski, Lindsay Rose, i Robert Pich, a zaraz z warszawską drużyną prawdopodobnie pożegna się także Makana Baku.

We wtorek 9 stycznia stołeczny klub ogłosił pierwszy transfer do klubu. Nowym zawodnikiem Legii został Ryoya Morishita. Japończyk przeniósł się do Polski na podstawie rocznego wypożyczenia z opcją pierwokupu z Nagoya Grampus. Lewy obrońca w drużynie z Łazienkowskiej będzie występował z numerem 25.