Transfery. Conrado przedłużył wygasający kontrakt z Lechią Gdańsk. Brazylijczyk zostanie przynajmniej do czerwca 2027 roku

Transfery. Conrado na dłużej w Lechii Gdańsk

– Przedłużenie kontraktu z Conrado jest zgodne z naszym projektem, który zakłada stworzenie stabilnego zespołu z piłkarzami silnie związanymi z DNA Lechii. Chcemy stworzyć grupę zawodników, którzy będą wspólnie rywalizować o sukces Klubu. Tylko utrzymanie naszych piłkarzy pozwoli nam zrealizować ten cel

– przyznał prezes Lechii Gdańsk, Paolo Urfer cytowany przez stronę klubu.

Z czego do tej pory dał się zapamiętać utalentowany boczny obrońca? Przede wszystkim ze swojej pomysłowości w budowie akcji, po których bardzo często zespół z zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce był bardzo groźny. Do tej pory Brazylijczyk zanotował 117 występów, w których pięciokrotnie trafiał do siatki rywala oraz 21 razy asystował swoim kolegom z drużyny.