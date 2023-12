Transfery. Filip Jagiełło już zimą może zmienić klub. W tym sezonie zagrał tylko w trzech meczach

Transfery. Filip Jagiełło już zimą może opuścić szeregi Genui

Filip Jagiełło został wytransferowany do Genui zimą 2019 roku, jednak kolejne pół roku spędził na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin, z którego został kupiony. W październiku 2020 gracz znowu powędrował na wypożyczenie, tym razem do grającej w Serie B Bresci, gdzie spędził dwa sezony. W dwa sezony na drugim poziomie rozgrywkowym we Włoszech rozegrał 68 spotkań, strzelił 9 goli i zaliczył 7 kluczowych podań.

W czerwcu 2022 roku 26-letni pomocnik wrócił do Genui i będąc jednym z podstawowych piłkarzy klubu, wywalczył awans do Serie A. Jednak w tym sezonie prawie w ogóle nie gra. Zaledwie trzy razy wszedł z ławki rezerwowych, a dodatkowo w październiku złapał kontuzję, która wykluczyła go z treningów na miesiąc.