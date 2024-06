Piłkarz Cracovii Otar Kakabadze zaliczył asystę w meczu Hiszpania - Gruzja w 1/8 finału Euro 2024

Euro 2024: Otar Kakabadze z asystą w meczu Hiszpania - Gruzja

Gruzja to największa niespodzianka Euro 2024. Awansowała tak jak Polska dzięki barażom, ale w przeciwieństwie do naszej reprezentacji wyszła z grupy - debiutancko, bo to jej pierwszy turniej.

Pewniakiem u selekcjonera Willy'ego Sagnola na prawym boku defensywy jest właśnie Otar Kakabadze. Na tym przełomowym turnieju gra wszystko, w pełnym wymiarze. I dziś po składnej akcji uszczęśliwił naród.

Wiemy, ile gruziński piłkarz zarobi dla Cracovii na Euro 2024

Kakabadze ma 29 lat i z Cracovią łączy go umowa do czerwca 2027 roku. Przed nim trzeci sezon przy Kałuży. W poniedziałek bez niego drużyna jedzie na obóz do Warki.

W kadrze Gruzji jest dwóch Gruzinów z PKO Ekstraklasy. Rolę zmiennika pełni Nika Kwekweskiri z Lecha Poznań. W naszej lidze w przeszłości występowali też Lasza Dwali czy Heorhij Citaiszwili. W Jagiellonii Białystok nie przebił się natomiast Luka Gugeszaszwili.