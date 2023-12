Były reprezentant Polski o Krychowiaku w Barcelonie. "Takich piłkarzy nigdy dość"

Transfery. Grzegorz Krychowiak w FC Barcelonie? Były reprezentant Polski jest za takim ruchem!

Transfery. FC Barcelona szuka kandydata do zastąpienia Gaviego na czas wyleczenia przez niego kontuzji. Padła propozycja, by za zdolnego nastolatka ściągnąć... wiekowego Grzegorza Krychowiaka. Polak…

- Takich piłkarzy nigdy dość. Krychowiak ma swoje ograniczenia, ale na pewno jest inteligentnym graczem. Zawsze umiał się odpowiednio ustawić i nadal to umie. Jego forma czasami pozostawiała wiele do życzenia, ale przede wszystkim nigdy nie pękał. Zawsze walczył na całego i nie odstawił nogi

Grzegorz Krychowiak przydałby się Barcelonie?!

Pomocnik w trwającym sezonie ligi saudyjskiej zagrał do tej pory w 18 meczach, w których trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców. Czy w drugiej połowie obecnej kampanii będzie reprezentował barwy katalońskiego klubu i wraz z Robertem Lewandowskim powalczą o triumf w Lidze Mistrzów? No cóż na ten moment wydaję się jednak, że to tylko plotki, a na liście do zastąpienia kontuzjowanego pomocnika Blaugrany są jeszcze inne, o wiele bardziej prawdopodobne nazwiska.