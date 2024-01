Transfery. Hansi Flick, były trener Bayernu Monachium w Barcelonie? Media: Na takich ruch nalega Joan Laporta

Hansi Flick wróci na ławkę trenerską?

Przygoda Niemca w Bayernie okazała się jak ze snu. Praktycznie wszystko, co było do wygrania to 58-letni szkoleniowiec wygrał. Bundesliga, Liga Mistrzów, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec, Superpuchar Europy, Klubowe Mistrzostwa Świata. Taki dorobek na nie jednym znawcy futbolu potrafi zrobić niesamowite wrażenie. Wydawało się, że w momencie, gdy odchodził ze stolicy Bawarii do repreentacji Niemiec jego sen będzie trwał dalej.

Jednak jak się potem okazało jego przygoda w "Die Mannschaft" zakończyła się spektakularną klęską. Niemcy bowiem nawet nie wyszły kolejny raz z grupy na mistrzostwach świata. W 2022 roku na katarskim turnieju podopiecznych Flicka wyprzedziły bowiem takie ekipy jak Japonia oraz Hiszpania. Jedynie nasi zachodni sąsiedzi znaleźli się wyżej w grupie od Kostaryki. To jednak nie wystarczyło do podtrzymania swojej gry w Katarze i mogli po fazie grupowej wracać zwodnicy do domów.