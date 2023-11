Transfery. Jakub Kiwior z Arsenalu może zasilić AC Milan. Włoski gigant pyta o reprezentanta Polski. Wypożyczenie tej zimy?

Jakub Kiwior zasili AC Milan? Włoskie media wieszczą transfer

Wkrótce może dojść do bardzo ciekawego transferu. Jak informują dziennikarze La Gazzetta dello Sport Jakub Kiwior wkrótce może zmienić barwy klubowe. Obrońcą Arsenalu poważnie jest zainteresowany AC Milan, czytamy. - To nazwisko jest bardzo poważnie rozpatrywane. Zna ligę włoską, grał w Spezii przez półtora roku i z pewnością nie byłby smutny na wieść o powrocie do Serie A - informują dziennikarze La Gazzetta dello Sport.

W grę ponoć miałoby wejść wypożyczenie na rundę wiosenną. Pierre Kalulu oraz Marco Pellegrino, a więc dwaj obrońcy ekipy z San Siro są kontuzjowani i klub z Mediolanu szuka wzmocnień na pozycji obrońcy.

Obok nazwiska Kiwiora włoskie media dopisują "uniwersalność", i tak rzeczywiście jest. 23-latek może grać na pozycji stopera lub lewego obrońcy, co jest ważne dla klubu z Italii.