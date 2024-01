Transfery. Jan Żuberek zostanie wypożyczony do Ternany. Młodzieżowy piłkarz Interu Mediolan musi poczekać na grę w gigancie

Transfery. Polski talent z Interu Mediolan wypożyczony

Jan Żuberek do tej pory był tylko młodzieżowym piłkarzem drużyn Interu Mediolan. Szczebel po szczeblu. Kroczek po kroczku. Tak dotychczas wygląda kariera naszego reprezentanta na Półwyspie Apenińskim. Środkowy napastnik w tegorocznej Primaverze 1 (młodzieżowa liga włoska) rozegrał osiem spotkań dla "Nerrazurrich", w których raz wpisał się na listę strzelców oraz zanotował asystę do swojego kolegi z drużyny.

Jednak karierę zahamowała jego potworna kontuzja. Polak zerwał więzadło krzyżowe i pauzował przez wiele miesięcy. Ostatecznie rehabilitacja przebiegła pomyślnie i ten mógł wrócić do gry. Jak się okazało - nie na długo w Interze Mediolan - klub ma zdecydować się na wypożyczenie go do Serie B, a konkretnie włoskiej Ternany, aby jeszcze bardziej mógł się ograć. Pierwszy taką informację na portalu X (dawniej Twitter) podał dziennikarz z Półwyspu Apenińskiego - Gianluca Di Mazio.