Transfery. Jerome Boateng został nowym piłkarzem Salernitany, a... niemiecki klub przypomina o śmierci jego byłej partnerki z Polski

Transfery. Jerome Boateng rozpoczął nowy rozdział w swojej bogatej karierze klubowej. Tym razem przyszła pora na podbój Półwyspu Apenińskiego. Jednak najpierw Niemiec musiał zmierzyć się z lawiną nieprzychylnych komentarzy po śmierci swojej byłej partnerki z Polski. FC Nurnberg przypomniało w komentarzach tragiczne zdarzenie sprzed lat.

Jerome Boateng w Salernitanie

Niemiecki piłkarz w piątek dołączył do włoskiej Salernitany, ale to nie był jedyny motyw przewodni dyskusji wywołanej w komentarzach o doświadczonym stoperze. Niemieckie FC Nurnberg przypomniało kibicom, kto tak naprawdę przychodzi do ich klubu. Żeńska sekcja klubu zamieściła czarno-białe zdjęcie byłej partnerki Jerome Boatenga z emotikonem znicza. Dziewczyna popełniła samobójstwo po ich rozstaniu.

Ale od początku... o co właściwie poszło? A no o to, że piłkarz miał się znęcać nad partnerką z Polski, kiedy jeszcze byli razem. Kasia Lenhardt tuż po rozstaniu oskarżyła w 2021 roku 35-latka o pobicie i znęcanie się nad nią. W rozmowie z niemieckim "Bildem" piłkarz oczywiście wszystkiemu zaprzeczył i "oczyszczając" się z zarzutów tłumaczył się tym, że Lenhardt miała problem z alkoholem oraz jednocześnie skłamała w zeznaniach na jego temat.

Piłkarz znakomity, ale człowiek...

Wszystko to doprowadziło do olbrzymiej tragedii. Kobieta nie wytrzymała destrukcyjnego zachowania swojego byłego partnera, który ją publicznie oczernił w mediach i postanowiła skończyć ze swoim życiem popełniając samobójstwo. Co ciekawe - były piłkarz Bayernu Monachium w drugim związku z poprzednią partnerką również znęcał się nad nią. Usłyszał nawet wyrok, lecz we wrześniu zeszłego roku uchylono decyzję ze względu na błędy proceduralne.

Boateng na boisku przez lata był znakomitym obrońcą. W swojej karierze może pochwalić się dziewięciokrotnym wygraniem mistrzostwa Niemiec z Bayernem, dwukrotnie Ligi Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostw Świata. Do tego dochodzi Puchar Niemiec wygrany pięciokrotnie. Poza tym na swoim koncie ma wywalczone mistrzostwo świata z reprezentacją Niemiec w 2014 roku.

