Transfery. Jose Mourinho po zwolnieniu z AS Romy nie narzeka na brak ofert. Media: Klub z Arabii Saudyjskiej zainteresowany

Jose Mourinho rozchwytywany

Znany trener po zwolnieniu z AS Romy nie narzeka na brak ofert. Władze rzymskiego klubu zdecydowały się rozstać z Portugalczykiem ze względu na słabe wyniki jego drużyny. Przypomnijmy, że jego ekipa w derbowym starciu odpadła z Lazio Rzym (0:1), a w lidze zajmuje dopiero dziewiąte miejsce. Wszystko to sprawiło, że "Giallorossi" zdecydowali się zastąpić go klubową legendą - Daniele De Rossim.

Początkowo wydawało się, że doświadczony trener, który wygrywał Ligę Mistrzów z FC Porto pozostanie w Europie, a nawet na Półwyspie Apenińskim. Zainteresowanie miało przejawiać bowiem SSC Napoli. Ostatecznie jak informuje dobrze doinformowany dziennikarz Turki Alghamdi sprawa może się lekko skomplikować.

Wszystko wskutek bajecznej oferty z... Arabii Saudyjskiej. W swoich szeregach byłego trenera Realu Madryt oraz Chelsea Londyn chciałby mieć były klub Grzegorza Krychowiaka Al Shabab - poinformował redaktor.