Transfery. Kamil Glik zwiążę się z Cracovią. Media: Kontrakt dla 103-krotnego reprezentanta Polski gotowy, czeka na podpis

Kamil Glik wkrótce trafi do Cracovii. Kontrakt czeka na podpis

Zdaniem pogłosek medialnych blisko dużego transferu. Mowa o Kamilu Gliku, która ma wrócić do Polski. Nowym klubem 103-krotnego reprezentanta Polski ma zostać Cracovia. Co ciekawe, będzie to pierwszy transfer "Pasów" w tym letnim oknie transferowym.

Zdaniem WP Sportowe Fakty klub i Glik są po słowie i na piłkarza czeka już gotowy kontrakt, brakuje tylko na nim podpisu defensora. Jeszcze przed parafowaniem umowy dojdzie do badań lekarskich, a wówczas 35-latek zostanie oficjalnie ogłoszony nowym piłkarzem drużyny Jacka Zielińskiego.

Co ciekawe, Glik ponoć został zaoferowany przez swojego menadżera Jarosława Kołakowskiego Śląskowi Wrocław i Legii Warszawa. Oba kluby nie były jednak zainteresowane pozyskaniem zawodnika, który od 1 lipca jest wolnym piłkarzem.