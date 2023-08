Kamil Glik o krok od Cracovii. To ma być jego nowy klub w Polsce, zamiast Widzewa Łódź

Kamil Glik: Cracovia zamiast Widzewa Łódź?

Glik jest wolnym graczem. Po spadku Benevento do Serie C jego kontrakt przestał obowiązywać. Polak jako priorytet uznał pozostanie we Włoszech, ale najwyraźniej żadne atrakcyjne oferty do niego nie spłynęły.

Jeszcze w tym tygodniu Glik był oferowany Legii Warszawa. Stołeczna drużyna odrzuciła tę kandydaturę z "przyczyn sportowych". Mimo ponad stu występów w kadrze kilka innych klubów z Polski jest w stanie sprostać wymaganiom finansowym stopera. I wygląda na to, że Cracovia uprzedzi Widzewa.

- Kamil Glik jest bardzo bliski podpisania kontraktu z Cracovią i powrotu do Ekstraklasy po 13 latach! 103-krotny reprezentant Polski ostatnio był zawodnikiem Benevento Calcio - poinformował na Twitterze Janekx89, związany z serwisem Goal.pl