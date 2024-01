Transfery. Kamil Jóźwiak nie trenuje z Charlotte FC. Polak chce wrócić do Europy

Transfery. Kamil Jóźwiak nie uczestnicy w przygotowaniach Charlotte FC

Niedawno udzielił wywiadu portalowi Weszło, gdzie powiedział, że chciałby zmienić klub i przenieść się do Europy. Myśli o powrocie do reprezentacji Polski, a występy w jednej z europejskich lig mogłyby go do tego przybliżyć. Dzisiaj Charlotte oficjalnie potwierdziło, że zawodnik nie bierze udziału w przedsezonowych przygotowaniach i szuka nowego klubu.