Transfery. Kamil Piątkowski nowym piłkarzem hiszpańskiej Granady. Będzie drugim Polakiem w La Liga po Robercie Lewandowskim

Transfery. Kamil Piątkowski w nowym klubie!

Polski obrońca ostatecznie zdecydował się na podbój Półwyspu Iberyjskiego mimo, że w pewnym momencie pojawiły się doniesienia medialne o jego przejściu do słonecznej Italii, a konkretnie "wiecznego miasta" w postaci Rzymu. Włoska AS Roma miała interesować się usługami 23-latka. Ostatecznie Granada okazała się konkretniejsza w swoich działaniach i wypożyczyła do końca sezonu Polaka z austriackiego RB Salzburg.