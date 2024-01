Transfery kandydatów do mistrzostwa Polski. Czyje najlepsze? Śląsk, Jagiellonia, Lech, Raków, Legia i Pogoń

Transfery Śląska, Jagiellonii, Lecha, Rakowa, Legii i Pogoni

W zgodnej opinii fachowców o tytuł mistrza Polski walczy sześć najlepszych zespołów z jesieni. To Śląsk Wrocław jako lider jesieni, druga w tabeli Jagiellonia Białystok, uzupełniający podium Lech Poznań, a także broniący tytułu Raków Częstochowa, będąca za nim w tabeli Legia Warszawa i dopiero szósta Pogoń Szczecin.

Do tej pory najwięcej ruchów do klubu przeprowadzili Śląsk i Raków przy czym to ten drugi zespół wydał największe pieniądze w całej stawce. Łączna kwota przekroczyła już milion euro.

Największą pojedynczą stratę poniosła za to Legia Warszawa, bo za taką należy uznać transfer Bartosza Slisza do amerykańskiej Atlanty United. Na wahadle bądź w środku zagra za to pierwszy Samuraj, czyli Japończyk Ryoya Morishita.

