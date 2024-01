Transfery. Karol Borys jednak nie dla Fiorentiny? Media: Piłkarz odrzucił ofertę z Półwyspu Apenińskiego!

Karol Borys nie dla Fiorentiny. Media: Piłkarz odrzucił ofertę!

Talent z wrocławskiego klubu znalazł się na ustach wielu zagranicznych klubów. Do pewnego momentu wydawało się jednak, że 17-latek może zdecydować się na podbój Półwyspu Apenińskiego, gdzie miał być dogadany z Fiorentiną. Śląsk był gotowy zaakceptować ofertę liczącą ok. milion euro . Aktualnie młody zawodnik przebywa jednak z drużyną na zgrupowaniu w Chorwacji.

Sprawy przybrały niespodziewany obrót. Tomasz Włodarczyk z "Meczyki.pl" poinformował, że Polak miał odrzucić propozycję kontraktu i jest gotowy czekać na jeszcze lepszą dla siebie propozycję. - Jeśli zmieni klub, to na inny. Uzasadnienie? Etapowy rozwój dopiero raczkującej kariery - napisał na portalu X (dawniej Twitter).

Media przed tygodniem informowały dodatkowo o zainteresowaniu polskim pomocnikiem takich klubów jak m.in. Girona, czyli rewelacja tego sezonu hiszpańskiej ekstraklasy. Choć biorąc pod uwagę plany piłkarza, co do powolnego wprowadzania się do wielkiej piłki wydaję się, że ta opcja również odpada.