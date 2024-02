Transfery. Karol Borys został nowym zawodnikiem belgijskiego KVC Westerlo

Karol Borys był jednym z najgorętszych tematów w zimowym oknie transferowym na polskim podwórku. Zaledwie 17-letni piłkarz jest określany jako ogromny talent i w przyszłości może zrobić ogromną karierę. Jego sprowadzeniem zainteresowane były duże europejskie klubu z czołowych lig. W mediach mówiło się, że może trafić między innymi do włoskiej Fiorentiny, występującej w Serie A.

Jednak wrocławski klub chciał sfinalizować transfer jak najszybciej, gdyż w kontrakcie młodego piłkarza być zapis, że latem 2024 roku Borys może opuścić Wrocław za zaledwie milion euro. To jest zdecydowanie niższa kwota, niż ta, jaką Śląsk oczekiwał na początku za utalentowanego zawodnika.

Dzisiaj klub poinformował, że Karol Borys na zasadzie transferu definitywnego przeniesie się do belgijskiego KVC Westerlo. Polak podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2026 roku. Klub po 23 spotkaniach ligowych ma na swoim koncie 25 zdobytych punktów, co daje mu 10. pozycję w tabeli. Zespół ma zaledwie 4 "oczka" przewagi nad strefą spadkową.