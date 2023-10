Transfery. Karol Świderski zagra dla Napoli z Piotrem Zielińskim? Polski napastnik komentuje: Myślę, że każdy piłkarz chciałby tam trafić

Karol Świderski wróci do Europy? Napastnik komentuje zainteresowanie jego osobą

Bez dwóch zdań Karol Świderski grając dla amerykańskiego Charlotte FC udowodnił, że jest gotowy, by wrócić na Stary Kontynent. Napastnik po transferze z Polski do PAOKu Saloniki zimą 2019 roku, przeniósł się za Ocean trzy lata później. W barwach ekipy Charlotte FC strzelił 12 goli i zanotował 5 ostatnich podań w 32 meczach.

Wydaje się, że jest gotów, by wrócić do Europy i spróbować sił w którejś z topowych lig na Starym Kontynencie. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Świderski skomentował zainteresowanie jego osobą. Na pytanie, czy chciałby przejść np. do Napoli, które rozgląda się za napastnikiem, zdradził, że byłby szczęśliwy, gdyby doszło do takiego transferu.