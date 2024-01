Transfery. Krzysztof Kubica wróci do PKO Ekstraklasy? Media: Pomocnikiem Benevento interesuje się jeden z polskich klubów

Transfery. Kubica wróci do PKO Ekstraklasy?

Pomocnik trzeba przyznać długo może nie zagrzać miejsca w zagranicznym klubie. Jego podbój Europy, a konkretnie Półwyspu Apenińskiego można określić mianem niewypału transferowego. Nie dość, że mało zagrał w Benevento to jeszcze spadł ze swoją drużyną do... Serie C (trzeci poziom rozgrywkowy).

Wszystko wskazuje, że będzie chciał poszukać sobie 23-latek nowego miejsca, aby mógł łapać regularnie minuty. Jednym z zainteresowanych klubów byłym piłkarzem Górnika Zabrze ma być... ekstraklasowa Cracovia. - Realny staje się zimą powrót Krzysztofa Kubicy z Włoch do Polski - stwierdził dziennikarz TVP Sport Piotr Kamieniecki na portalu X (dawniej Twitter).