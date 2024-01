Transfery. Legia Warszawa odrzuca następne oferty za Bartosza Slisza. Dyrektor sportowy zdradził konkrety. "Nie musimy sprzedawać"

Transfery. Legia się ceni. Nie sprzeda Bartosza Slisz za drobne

Do tej pory do Legii ws. polskiego pomocnika miały się odezwać dwa kluby. Amerykańska Atlanta United oraz włoskie Lecce. Obie ekipy proponowały "Wojskowym" dokładnie 2,5 mln euro (11 milionów złotych). Jak się okazało to dla Legii cały czas za mało. Jeśli więc będą chcieli reprezentanta Polski to będą musieli sięgnąć jeszcze głębiej do kieszeni, a polski klub tym bardziej będzie miał okazje zarobić na nim.

- Odrzucam oferty za niego na poziomie 2,5 miliona euro. Równie dobrze może nam się opłacić, aby został z nami i pomógł w zdobywaniu trofeów. To, że później odejdzie za darmo albo za symboliczne pieniądze mogłoby się spłacić w postaci trofeów i sukcesów

- dodał.