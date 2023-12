Transfery. Lindsay Rose odejdzie z Legii Warszawa. Wróci do Arisu Saloniki

Transfery. Lindsay Rose opuści Legię Warszawa. Za cel wybrał Grecję

Mimo, że Legia Warszawa do grudnia grała na trzech frontach, Lindsay Rose był jednym z nielicznych zawodników, który nie dostawał zbyt wielu szans. Reprezentant Mauritiusu tej jesieni w pierwszej drużynie zagrał tylko w dwóch meczach. Znacznie częściej występował w trzecioligowych rezerwach klubu ze stolicy. Legia od jakiegoś czasu szukała okazji do transferu 31-letniego obrońcy.

W zimowym oknie transferowym wreszcie sfinalizuje się transfer gracza urodzonego we francuskim Rennes. Po piłkarza zgłosił się grecki Aris Saloniki, z którego w lipcu 2021 przywędrował do Warszawy. Rose ma podpisał 2,5-letni kontrakt. Według greckich mediów zawodnik jeszcze w tym roku ma przejść badania medyczne w Salonikach, by podpisać kontrakt z tamtejszym klubem.