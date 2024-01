Transfery. Maxi Oyedele z Manchesteru United został wypożyczony do Forest Green Rovers. Polak będzie występował w League Two

Transfery. Polak z Manchesteru United wypożyczony

Polski pomocnik rzecz jasna nie miał praktycznie żadnych szans, aby przebić się do pierwszego składu Manchesteru United. Mimo to przed sezonem Erik ten Hag zabrał go na zgrupowanie przygotowujące drużynę do trwających rozgrywek. Potem młody Polak występował jedynie na poziomie Premier League 2 w zespole młodzieżowym. Tam w ośmiu meczach zdobył bramkę i zanotował asystę.