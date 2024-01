Transfery. Mikołaj Tudruj wraz z osiągnięciem pełnoletności przedłużył kontrakt ze Śląskiem Wrocław. Jego umowa ważna do czerwca 2027 roku

Transfery. Piłkarz osiągnął pełnoletność i... przedłużył kontrakt

W dniu kiedy jednak osiągnął pełnoletność jego klub zdecydował się zaufać mu i skorzystał z opcji przedłużenia kontraktu do czerwca 2027 roku. W towarzystwie z Patrykiem Załęcznym (prezesem klubu) oraz Davidem Baldą (dyrektorem sportowym) młodziutki piłkarz parafował przedłużenie umowy.

Mikołaj Tudruj , czyli już 18-letni piłkarz Śląska Wrocław dotychczas z uwagi na panujące zasady narzucone przez Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) mógł jedynie przedłużać obowiązujący kontrakt maksymalnie do trzech lat. Wszystko przez regulacje mówiące o umowach dla niepełnoletnich zawodników.

- Ze względu na przepisy PZPN zawodnik, który nie ukończył 18. roku życia, nie może podpisać kontraktu dłuższego niż na trzy lata. W związku z tym w dniu prezentacji umowa Mikołaja Tudruja ze Śląskiem mogła obowiązywać maksymalnie do końca czerwca 2026

Przyszłość Śląska Wrocław

Tudruj to lewonożny obrońca, który może wystąpić zarówno na środku, jak i na lewej stronie defensywy. To perspektywiczny zawodnik. Na początku kariery związany był z juniorskimi drużynami Bałtyku Koszalin, a następnie występował w Lechu Poznań. Zawodnik ma już za sobą występy w młodzieżowej reprezentacji Polski. Obecnie piłkarz przygotowuje się wraz z drużyną Jacka Magiery do rundy wiosennej na zgrupowaniu w Chorwacji.

Początek ligowych zmagań dla lidera PKO BP Ekstraklasy już 11 lutego. Pierwszym rywalem WKS-u będzie Pogoń Szczecin u siebie na Tarczyński Arena. Będzie to pierwszy szlagier rundy wiosennej.