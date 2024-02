Transfery. Mohamed Salah w saudyjskim Al-Ittihad? Egipcjanin stałby się najdroższym piłkarzem w historii futbolu

Mohamed Salah bohater najdroższego transferu

Gwiazda Liverpoolu lada dzień może opuścić klub z Anfield Road na rzecz saudyjskiego Al Ittihad, które planuje wydać fortunę na Egipcjanina. "The Reds" otrzymali kosmiczną ofertę za 31-latka opiewającą na ok. 233 miliony euro - informuje "The Athletic". Piłkarz z drużyną (jeszcze) Juergena Kloppa ma kontrakt ważny do czerwca 2025 roku, ale już teraz angielski klub będzie chciał wykorzystać szansę do pokaźnego zarobku. Takie oferty bowiem już się mogą nie powtórzyć.