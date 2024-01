Transfery. Pedro Henrique odchodzi z Radomiaka Radom. Napastnik przeniesie się do chińskiego Wuhan Three Towns

Transfery. Pedro Henrique odejdzie z Radomiaka Radom

Według informacji Szymona Janczyka z Weszlo.com piłkarz niemal na pewno zostanie pozyskany przez chiński Wuhan Three Towns. Klub z Azji snajpera ma zapłacić 850 tysięcy euro, co jest niemal połową kwoty, którą radomianie oczekiwali na początku. Do finalizacji transfery pozostały jedynie testy medyczne.