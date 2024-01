Transfery. Radomiak Radom sprzeda Pedro Henrique. Kolejka chętnych po Brazylijczyka. Media: Możliwy najdroższy transfer w historii klubu

Jak informuje portal Weszło.com wszystko na to wskazuje. Władze klubu województwa mazowieckiego oczekują, że piłkarz, który strzelił osiem goli i zanotował cztery asysty w rundzie jesiennej solidnie zasili kasę klubową. Szacuje się, że Henrique może być najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii klubu.

Jednocześnie znany portal należący do Krzysztofa Stanowskiego doniesieniami na temat Brazylijczyka zaprzeczył plotkom transferowym, o których pisał dziennik "Fakt". Wtedy informowali o potencjalnej "promocji" w postaci pół miliona euro. Taka kwota sprawiła, że wstępnie zaczął interesować się piłkarzem Raków Częstochowa. Ostatecznie władze Radomiaka chcą jeszcze więcej zarobić żeby - jak tłumaczył prezes klubu Sławomir Stępniewski - rozwinąć klubową infrastrukturę.

- Priorytet to pierwszy zespół, dalej jest budowa akademii i centrum treningowego na „Koniówce”. Trzecia sprawa to przystosowanie obiektu do europejskich warunków. To wszystko wkład własny. Zainwestowaliśmy we wnętrze tego stadionu. Wiadomo, że to jest wydatek jednorazowy, bo co roku nie będziemy takich nakładów ponosić, ale w tym konkretnym sezonie musieliśmy to zrobić