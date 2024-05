Maciej Rybus wziął udział w obchodach rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Mocne komentarze pod jego adresem

Maciej Rybus pod ostrzałem mediów. Uczcił pamięć rosyjskich żołnierzy

Były reprezentacyjny piłkarz w czwartek uczcił pamięć rosyjskich żołnierzy razem ze swoimi klubowymi kolegami z Rubina Kazań z okazji tamtejszego Dnia Zwycięstwa. Internauci szybko zauważyli, że poza złożeniem kwiatów na jednym z pomników upamiętniających walczących towarzyszyła mu wstążka św. Jerzego . Jest to jeden z symboli upamiętniających całą akcję, a podczas II wojny światowej wstęgi były wykorzystywane w Krzyżu św. Jerzego przyznawanym przez kolaboracyjny Rosyjski Korpus Ochronny . Niektórzy wprost żądają jego definitywnego wykreślenia z historii polskiej piłki...

- Obrzydliwy serwilizm i to człowieka, który 66 razy zakładał koszulkę z Białym Orłem… Smutne - stwierdził Kołtoń.

Rybus pozostał w Rosji jako jeden z nielicznych polskich piłkarzy

Obecnie ma podpisany kontrakt z tamtejszym Rubinem Kazań do końca czerwca tego roku. Jak sam jednak deklaruje chce nadal pozostać w tym dość kontrowersyjnym kraju. W rozmowie z agencją TASS przyznał, że zaczyna w końcu regularnie grać i ma ochotę na kontynuowanie dalszej gry w urokliwym Kazaniu.

- Nie ma jeszcze konkretów w sprawie przedłużenia kontraktu. Niedawno doszedłem do siebie, dostaję szansę do gry. Do tej pory nie było żadnych rozmów. W ogóle o tym nie rozmawialiśmy. Ale mam ochotę zostać w Rubinie - tłumaczył.