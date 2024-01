Transfery. Raków Częstochowa myśli o sprzedaży drogiego piłkarza. Media: Zaczyna brakować dla niego miejsca

Transfery. Raków Częstochowa robi czystki w składzie?

Jednak jak to bywa w życiu. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Nie inaczej ma być w Rakowie Częstochowa. Już teraz mówi się głośno, że klub może opuścić paru piłkarzy do tej pory kluczowych w układance Dawida Szwargi. Według doniesień portalu Weszło.com takim piłkarzem ma być Deian Sorescu , który jest jednym z droższych w składzie mistrza Polski. Dodatkowo sprowadzanie kenijskiego wahadłowego komplikuje sytuacje, jeśli chodzi o jego miejsce w składzie.

Trzeba przyznać, że "Medaliki" coraz bardziej zaczynają imponować jeśli chodzi o ruchy transferowe w ostatnich okienkach. W samym niedawno otwartym zimowym oknie podopieczni Szwargi zostali wzmocnieni przez zarząd kilka mocnymi nazwiskami. A to jeszcze nie koniec. Do drużyny spod Jasnej Góry prawdopobnie dołączy reprezentant Kenii Eric Otieno . Transakcja jest na ostatniej prostej i "Medaliki" dopinają ostatnie formalności. O szczegółach pisaliśmy TUTAJ

Jeden z droższych piłkarzy odejdzie?

W trwającym sezonie Rumun zanotował dokładnie 24 mecze, w których zdobył bramkę oraz zanotował czterokrotnie ostatnie podanie do swojego partnera z drużyny. Warto przypomnieć, że część mistrzowskiego sezonu dla Rakowa Częstochowa rumuński piłkarz spędził na wypożyczeniu do FCSB i nie przyłożył ręki w stu procentach do wywalczenia największego sukcesu od lat w ekipie spod Jasnej Góry w postaci mistrzostwa Polski.