Transfery. Raków Częstochowa nie sprowadził bramkostrzelnego napastnika. Co się stało, że się nie udało? Dyrektor sportowy wyjaśnia

Raków bez napastnika. Dyrektor sportowy wyjaśnia

- Powiedzmy, że są pewne limity, które sprawiły, że to się nie udało. W szerszej obserwacji mieliśmy 150 zawodników, w węższej - 70. Na koniec jednak okazywało się, że wiele klubów nie chce pozbywać się zimą napastnika, nawet jeśli nie jest pierwszym wyborem. Byli też zawodnicy, którzy nie chcieli zmieniać klubu w trakcie sezonu. Oczywiście mieliśmy też grupę piłkarzy, która była w naszym zasięgu i transfer mógł się wydarzyć. Pojawiały się jednak inne problemy, które sprawiły, że do nich nie doszło

Raków Częstochowa i bramkostrzelny napastnik to ostatnimi czasy dość nietrafione połączenie. "Medaliki" śmiało może stwierdzić, że mają pewien problem ze znalezieniem napastnika, który będzie masowo strzelał gole. Wydawało się, że nowy dyrektor sportowy już zimą sprowadzi do klubu z Częstochowy snajpera z prawdziwego zdarzenia, który gwarantowałby drużynie Szwargi to, co najcenniejsze w futbolu.

Raków Częstochowa. Kupno napastnika odroczone w czasie

Jednocześnie zaznaczył, że chcieli zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Nie chcieli wydawać pieniędzy tylko po to, by je wydać, a potem żałować, że nowi piłkarze nie spełniają postawionych przez nich oczekiwań. Do końca trwającego sezonu wierzą w napastników, którzy są obecnie w zespole.