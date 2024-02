Raków Częstochowa przed rundą wiosenną PKO Ekstraklasy. Transfery, sparingi, kadra drużyny

Raków Częstochowa - transfery klubu

Transfery Rakowa Częstochowa - zima 2024:

Raków Częstochowa - wyniki sparingów

Raków przygotowania do wiosny rozpoczął najpóźniej ze wszystkich klubów PKO Ekstraklasy. "Medaliki" do Turcji wylecieli 20 stycznia, gdzie rozegrali tylko 3 mecze towarzyskie. Pierwsze 2 zakończyły się porażkami. Dopiero w rywalizacji z ukraińskim Dnipro-1 częstochowianie pokazali się znacznie lepiej. Optymizmem może napawać Ante Crnac, który w Turcji dwukrotnie trafił do bramki przeciwników. Wiosną będzie chciał potwierdzić swoją dobrą formę również w rozgrywkach PKO Ekstraklasy.