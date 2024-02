Transfery. Raków Częstochowa pozyskał dwóch zawodników z Afryki. Ephrahïm Lombo i David Mukonkole to nowi piłkarze z DRK

Raków Częstochowa szuka zawodników w Afryce

Raków Częstochowa zaczyna stawiać na zawodników z Afryki. Kilka tygodni temu mistrz Polski ogłosił transfer Ericka Otieno z Kenii. Piłkarz ma 27 lat, urodził się w Nairobi i został pierwszym Kenijczykiem w polskiej lidze. W Rakowie zajął miejsce na lewym wahadle.

To nie koniec afrykańskich akcentów w Rakowie. Profil Leopard Leader Foot informuje, że "Medaliki" podpisały kontrakt z dwoma nowymi ofensywnymi zawodnikami z Demokratycznej Republiki Konga, ale ostatnio grali w lidze zambijskiej. Ephrahïm Lombo i David Mukonkole dołączą jednak najpierw do rezerw. Z czasem mogą zostać przesunięci do pierwszej drużyny. Oboje podpisali 3,5-letnie umowy. Każdy z nich miał kosztować 100 tys. euro. Lombo to skrzydłowy, natomiast Mukonkole to napastnik.