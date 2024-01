Transfery. Raków Częstochowa żegna swój niewypał. Deian Sorescu na wypożyczenie do tureckiego Goztepe

Raków Częstochowa. Deian Sorescu w Gaziantep

Sorescu przyszedł do Rakowa na początku 2022 roku. Stał się wtedy rekordem transferowym klubu aspirującego do mistrzostwa. Częstochowianie wydali na niego co najmniej 700 tys. euro. Kwota zakręciłaby się nawet koło miliona, gdy aktywowane zostały wszystkie bonusy.

W Rakowie Sorescu jednak zawiódł pokładane w nim oczekiwania. Nie dawał liczb, a w konsekwencji stracił miejsce w składzie. W zeszłym sezonie został zresztą zawrócony do ojczyzny na półroczne wypożyczenie; grał w FCSB Bukareszt.

Raków Częstochowa bierze Węgra

Latem Sorescu wrócił, ale znowu nie dał tego, co powinien. Teraz Raków po zakontraktowaniu Ericka Otieno i Jakuba Myszora postanowił raz jeszcze wypożyczyć Rumuna. 26-latek będzie walczyć o utrzymanie w lidze tureckiej.

Gaziantep po sezonie może wykupić Sorescu. Raków ewentualną kwotą podzieli się z poprzednim klubem. Według weszlo.com Dinamo Bukareszt należy się 15 procent.